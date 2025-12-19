На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске сработали сирены

Мэр Новороссийска Кравченко: в городе объявили ракетную опасность
true
true
true
close
Global Look Press

Ракетную опасность объявили в Новороссийске в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Ракетная опасность», — заявил он.

На этом фоне Кравченко призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и пройти в помещения со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, рекомендовали укрыться в подземных переходах или на цокольных этажах ближайших зданий.

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации», — добавил глава населенного пункта.

Он подчеркнул, что в Новороссийске действует запрет на съемку и публикацию в социальных сетях фотографий и видеозаписей с работой средств противовоздушной обороны и оперативных служб.

Утром 19 декабря министерство обороны РФ заявило, что ночью над территорией страны сбили 94 украинских дрона. Больше всего целей — 36 — ликвидировали в Ростовской области. В Белгородской области перехватили 17 беспилотников, в Воронежской области — 15, над акваторией Каспийского моря — семь, в Астраханской и Самарской областях — по шесть, над акваторией Азовского моря — пять. По одному летательному аппарату уничтожили в Курской области и Краснодарском крае.

Ранее в Белгороде в результате атаки дрона пострадал пятимесячный ребенок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами