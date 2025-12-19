В Новороссийске сработали сирены

Ракетную опасность объявили в Новороссийске в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Ракетная опасность», — заявил он.

На этом фоне Кравченко призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и пройти в помещения со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, рекомендовали укрыться в подземных переходах или на цокольных этажах ближайших зданий.

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации», — добавил глава населенного пункта.

Он подчеркнул, что в Новороссийске действует запрет на съемку и публикацию в социальных сетях фотографий и видеозаписей с работой средств противовоздушной обороны и оперативных служб.

Утром 19 декабря министерство обороны РФ заявило, что ночью над территорией страны сбили 94 украинских дрона. Больше всего целей — 36 — ликвидировали в Ростовской области. В Белгородской области перехватили 17 беспилотников, в Воронежской области — 15, над акваторией Каспийского моря — семь, в Астраханской и Самарской областях — по шесть, над акваторией Азовского моря — пять. По одному летательному аппарату уничтожили в Курской области и Краснодарском крае.

Ранее в Белгороде в результате атаки дрона пострадал пятимесячный ребенок.