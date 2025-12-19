На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Будет мордобой»: эксперт объяснил, кто должен оплачивать корпоратив

HR-эксперт Варакин: на некоторых корпоративах каждый сотрудник платит за себя
gooko/Shutterstock/FOTODOM

Праздничный корпоратив традиционно оплачивается работодателем, однако есть случаи, когда сотрудникам предлагают «скинуться» на проведение мероприятия. Это нормальная практика, так как далеко не всегда праздники покрываются бюджетом компании, особенно если речь идет о небольшом бизнесе, рассказал 360.ru кадровый эксперт, руководитель агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин.

«Традиционно считается, что всю корпоративную культуру оплачивает работодатель, но когда речь идет о малых командах, например о стартапах, то бывает так, что все идут в бар, где каждый платит сам за себя», — пояснил специалист.

Также он привел в пример крупные компании, в которых каждый отдел и департамент проводит свой праздник. В этом случае чаще всего все ложится на плечи руководителя подразделения – он либо будет просить у вышестоящего начальства оплаты праздника, либо организует мероприятие так, чтобы каждый заплатил за себя.

В любом случае корпоратив- это полезная возможность пообщаться с коллегами за пределами работы, важно лишь соблюдать меру потребления алкоголя и оставаться в рамках приличия, отметил Варакин. Бывают ситуации, когда скандалы неизбежны, однако таких сценариев лучше избегать.

«На корпоративы некоторых компаний, в которых я работал, мы всегда стандартно вызывали охранников, потому что знали, что точно будет мордобой, — отметил специалист. — Это как часть жизни, как свадьбы на Руси, где всегда либо рвут два баяна, либо драка, и это считается успехом».

Исследователи до этого провели опрос и выяснили , как часто происходят травмы на новогодних корпоративах. Абсолютное большинство опрошенных (90%) сообщили о легких и микротравмах на корпоративах, 5% указали на травмы средней тяжести, 3% на тяжелые травмы. Среди инцидентов, которые к ним приводили, выделяются такие, как танцы на столах, «бои без правил», купание в реках и озерах, запуск фейерверков и салютов, падения и прочие.

Ранее россиянам назвали пять примеров худших подарков для коллег на Новый год.

