На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подготовке террористов из «Крокуса» на зарубежных базах

ТАСС: исполнителей теракта в «Крокусе» готовили в Турции и Афганистане
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», предположительно, проходили спецподготовку на террористических базах в Турции и Афганистане. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который проходит во 2-м Западном окружном военном суде.

Собеседник агентства уточнил, что допрошенный накануне в суде Шамсидин Фаридуни профессионально стреляет из автомата и что есть основания полагать, что для подготовки теракта в России формировались две отдельные бригады, которые затем объединили. При этом сами обвиняемые отрицают свою подготовку за границей.

Фаридуни, по данным суда, должен был пройти с турецкой террористической базы через горы в афганскую провинцию Хорасан для вступления в запрещенную в РФ организацию «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Однако из-за закрытого горного перевала зимой ему предложили показать свои навыки на подготовке к теракту в «Крокус Сити Холле».

Обвиняемый встречал и собирал других боевиков на территории России, проводил разведку в «Крокусе», приобретал автомобиль для передвижения группы и организовывал получение оружия. При этом на первых следственных действиях он расплакался, а в суде заявил, что исполнители якобы не собирались убивать детей в Красногорске. Однако собранные правоохранителями доказательства противоречат этим утверждениям.

Сам Фаридуни также подтвердил, что организаторы обещали исполнителям за теракт выплату в размере 1 млн рублей, а после нападения они направились на территорию Украины, где им должны были передать эти деньги.

Ранее появились данные о спонсоре террористов из «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами