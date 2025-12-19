Стало известно о подготовке террористов из «Крокуса» на зарубежных базах

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», предположительно, проходили спецподготовку на террористических базах в Турции и Афганистане. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который проходит во 2-м Западном окружном военном суде.

Собеседник агентства уточнил, что допрошенный накануне в суде Шамсидин Фаридуни профессионально стреляет из автомата и что есть основания полагать, что для подготовки теракта в России формировались две отдельные бригады, которые затем объединили. При этом сами обвиняемые отрицают свою подготовку за границей.

Фаридуни, по данным суда, должен был пройти с турецкой террористической базы через горы в афганскую провинцию Хорасан для вступления в запрещенную в РФ организацию «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Однако из-за закрытого горного перевала зимой ему предложили показать свои навыки на подготовке к теракту в «Крокус Сити Холле».

Обвиняемый встречал и собирал других боевиков на территории России, проводил разведку в «Крокусе», приобретал автомобиль для передвижения группы и организовывал получение оружия. При этом на первых следственных действиях он расплакался, а в суде заявил, что исполнители якобы не собирались убивать детей в Красногорске. Однако собранные правоохранителями доказательства противоречат этим утверждениям.

Сам Фаридуни также подтвердил, что организаторы обещали исполнителям за теракт выплату в размере 1 млн рублей, а после нападения они направились на территорию Украины, где им должны были передать эти деньги.

