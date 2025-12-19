На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вторая модель Volga сертифицирована в России

В России сертифицирован седан Volga C50
true
true
true
close
РОССТАНДАРТ

В России сертифицирована вторая модель возрожденного бренда Volga — седан Volga C50. На автомобиль оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — основной сертификационный документ, позволяющий начать массовое производство и официальные продажи. С документом ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно ОТТС, производителем Volga C50 значится компания «Нижегородские легковые автомобили». Длина седана — 4825 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2800 мм. По габаритам автомобиль полностью совпадает с седаном Geely Preface.

Для Volga C50 предусмотрен 2,0-литровый бензиновый двигатель в двух вариантах мощности — 150 л.с. и 200 л.с. Трансмиссия — роботизированная семиступенчатая. Автомобиль может оснащаться 17-дюймовыми и 18-дюймовыми колесами. Ему полагается ABS и система стабилизации, система помощи при экстренном торможении. На всех колесах — дисковые тормоза.

До этого стало известно, какой автомобиль станет кроссовером Volga.

Ранее в России предложили создать единую базу запчастей китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами