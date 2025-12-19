На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка прячется от мужа-иностранца, угрожающего выдать их девятилетнюю дочь замуж

Baza: гражданка РФ скрывается от мужа в Иране из-за угроз выдать их дочь замуж
Shutterstock

Женщина из Петербурга скрывается от мужа-иранца в Тегеране вместе с маленькой дочерью. Об этом сообщает Baza.

Как рассказала сама россиянка по имени Галина, она познакомилась с Али семь лет назад, вскоре пара поженилась и стала жить в России, у них родилась дочь. Мужчина не раз поднимал руку на супругу, но позже извинялся, и женщина закрывала на это глаза.

Позже Галина заметила, что муж пристает к дочери и обратилась в Следственный комитет. Узнав об этом, Али избил ее, и, пока возлюбленная находилась в больнице, похитил дочь.

После выздоровления женщина отправилась в Иран, однако супруг отказался возвращать ребенка.

«Али не захотел отдавать дочку и заявил, что по разрешению старейшин в девять лет продаст ее замуж, благодаря чему «разбогатеет», – сообщается в публикации.

Галина сделала вид, что хочет вернуться к супругу, и, оставшись наедине с дочерью, сбежала с ней. Теперь они не могут покинуть страну, так как до 18 лет девочка не может уехать из страны без разрешения отца.

Ранее в Пулково на пассажира напали и во время драки украли сына.

