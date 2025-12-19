На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне назвали идеальную песню для исполнения на корпоративе

Песня «Конь» оказалась любимой песней на корпоративном караоке у россиян
gooko/Shutterstock/FOTODOM

Четверть россиян (24%) хотели бы слушать на корпоративах современную музыку, а еще почти четверть (23%) — ностальгическую музыку 90-х и 2000-х годов. Об этом сообщили «Газете.Ru» «КИОН Музыка» и hh.ru со ссылкой на собственное исследование об идеальном корпоративе.

Каждый второй сотрудник (60%) подтвердил, что его работодатель регулярно организует корпоративы, включая традиционные новогодние праздники, но только 30% регулярно их посещают. 40% посещают их выборочно, а еще треть (30%) отказывается от участия. Завсегдатаи корпоративов жители Дальневосточного ФО — 81%, на втором месте Приволжский ФО – 74%, а замыкает тройку лидеров Москва — 72%.

Среди любимых жанров музыки на корпоративах лидирует поп (40%), рок (17%), классическая музыка (14%), электронная музыка (13%) и джаз (13%). 57% опрошенных мечтают о концерте артиста вживую на корпоративе и хотели бы, чтобы перед ними выступили Баста, Zivert, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан и группа Artik & Asti.

45% участников положительно относятся к караоке на корпоративе. Идеальной песней для исполнения с коллегами назвали «Конь» группы «Любэ», также в корпоративный караоке-топ вошли «Батарейка» группы «Жуки», «Крошка моя» группы «Руки Вверх!», «Царица» ANNA ASTI, «Если хочешь остаться» группы «Дискотека Авария», «На большом воздушном шаре» певицы Ёлка, «Зима-холода» Андрея Губина, «Широка река» от ансамбля «Золотое кольцо» и Надежды Кадышевой.

«Успешные корпоративные мероприятия укрепляют команду, повышают вовлеченность и создают позитивный опыт. Возможно, в данном случае важно не гнаться за громкими звездами, а понимать, чего действительно хочет команда: иногда достаточно хорошей музыки, теплой атмосферы и свободы выбора — идти или не идти. Главное — чтобы человек чувствовал себя комфортно», — делится Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Накануне были названы лучшие сериалы и фильмы 2025 года, понравившиеся россиянам.

Ранее пользователи популярной российской социальной сети назвали лучший фильм, хит, сериал, шоу, блог и персону года.

