Европейский союз (ЕС) признал старшинство США в вопросе конфискации замороженных российских активов. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, этот факт доказывают итоги недавнего саммита ЕС, на котором было отклонено предложение экспроприировать заблокированные активы РФ для финансирования Украины.

«Авторитет американских законников оказался существенно выше, чем желание брюссельских сявок самостоятельно поехать на гастроли», — отметил Медведев.

19 декабря лидеры стран — членов ЕС согласовали выделение до €90 млрд на помощь Украине в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета регионального содружества. Ожидается, что помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для финансирования Киева в итоговое решение не включили. Тем не менее канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что Европейский союз «оставляет за собой право использовать активы РФ».

За день до этого британская газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что США предостерегли ЕС от передачи заблокированных российских активов Украине.

Ранее Путин сравнил коррупционный скандал на Украине и изъятие российских активов.