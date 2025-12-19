Сафонову предрекли будущее на скамье запасных

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини утверждает, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов даже после четырех отбитых пенальти в финальном матче Межконтинентального кубка должен оставаться на скамье запасных. Передает «РБ Спорт».

«Да, Сафонов провел фантастическую ночь, но мое мнение — его будущее на скамейке запасных «ПСЖ». Но когда Матвей выбирал этот клуб, он сам понимал, какая складывается ситуация. Могу сказать лишь одно: в «ПСЖ» нет места для Сафонова, Шевалье останется первым номером в глазах Луиса Энрике», — заявил Чинквини.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее тренер сборной России назвал верным решение Сафонова остаться в «ПСЖ».