На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о последствиях ночной атаки на Одессу

«Страна.ua»: после ночной атаки часть Одессы осталась без воды, света и тепла
true
true
true
close
ГСЧС Украины

После ночной атаки часть Одессы осталась без воды, электричества и теплоснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В публикации говорится, что в результате ударов был поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за этого в Пересыпском районе наблюдаются отключения электроэнергии.

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил, что жители одного из крупнейших жилых массивов Одессы остались без энергоснабжения, воды и тепла. Он добавил, что проводятся восстановительные работы. Сотрудники экстренных служб, по словам политика, работают в усиленном режиме.

Ночью украинский телеканал «Общественное. Новости» сообщал, что в Одессе произошли взрывы. В публикации отмечалось, что в Одесской области действовал режим воздушной тревоги. Он также распространялся на Днепропетровскую, Николаевскую и Харьковскую области.

Накануне глава администрации Черкасской области Игорь Табурец рассказал, что свет отключился в части города Черкассы в центральной Украине на фоне воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами