На Украине сообщили о последствиях ночной атаки на Одессу

«Страна.ua»: после ночной атаки часть Одессы осталась без воды, света и тепла

После ночной атаки часть Одессы осталась без воды, электричества и теплоснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В публикации говорится, что в результате ударов был поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за этого в Пересыпском районе наблюдаются отключения электроэнергии.

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил, что жители одного из крупнейших жилых массивов Одессы остались без энергоснабжения, воды и тепла. Он добавил, что проводятся восстановительные работы. Сотрудники экстренных служб, по словам политика, работают в усиленном режиме.

Ночью украинский телеканал «Общественное. Новости» сообщал, что в Одессе произошли взрывы. В публикации отмечалось, что в Одесской области действовал режим воздушной тревоги. Он также распространялся на Днепропетровскую, Николаевскую и Харьковскую области.

Накануне глава администрации Черкасской области Игорь Табурец рассказал, что свет отключился в части города Черкассы в центральной Украине на фоне воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.