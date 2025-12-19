Курс доллара на внебиржевом рынке превысил 81 рубль

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 18 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

К 10:34 по московскому времени курс доллара рос на 1,14 рубля относительно предыдущего закрытия — до 81,01 рубля.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал «Газете.Ru», что курс доллара, комфортный для граждан России, находится в диапазоне от 23 до 45 рублей.

В ноябре управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев спрогнозировал, что средний курс доллара составит 88–95 рублей в 2026 году. По его словам, сильный рубль не отменяет базовый инстинкт россиян в сохранении капитала: население продолжает покупать валюту, потому что не верит в фундаментальную устойчивость текущего курса и закладывает будущие потенциальные шоки, в том числе бюджетные, санкционные и геополитические.

