Все новости
Лавров прибыл на конференцию в Каире

ТАСС: Лавров прибыл на площадку министерской конференции Россия
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на площадку конференции Форума партнерства Россия — Африка в Каире. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в рамках мероприятия, которое проходит 19–20 декабря, у Лаврова состоится серия двусторонних встреч. Также дипломат примет участие в многосторонних форматах.

Лавров прилетел в Каир 18 декабря.

16 декабря Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России. По его словам, этот континент становится одной из опор формирующегося многополярного миропорядка и будет играть все более значимую роль в глобальной политике и экономике.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и африканскими странами становится более насыщенным и многоплановым.

Ранее Лавров рассказал о поддержке Россией африканских стран.

