В Росрыболовстве заявили об увеличении объемов производства красной икры

Производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на телеканале «Россия-24».

По его словам, объемы производства увеличились на 30-35%. Однако влиять на цену в магазинах ведомство не может, отметил Шестаков. Поскольку цены в магазинах и у рыбаков меняются в зависимости от вида продукции.

«По икре в два раза может варьироваться. Поэтому здесь, конечно, достаточно сложно нам влиять <...> на конечную цену», — сказал глава ведомства.

До этого РИА Новости, ссылаясь на аналитиков компании «Платформа ОФД» писало, что россияне в 2025 году на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости красной икры стали чаще отдавать предпочтение деликатесу в упаковках по полкилограмма.

Так, в 2024 году россияне чаще приобретали икру в упаковках по 250–300 граммов. Также в продаже появилось больше бюджетной икры горбуши, что способствовало доступности больших упаковок. В результате этого в ноябре-декабре граждане стали покупать икру по 500 граммов, как это было в 2023 году после рекордной путины лососевых.

