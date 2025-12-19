На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось первое видео «Царь-Газели»

Сверхдлинную «Газель Next» сняли на видео в Нижнем Новгороде
По заказу крупного корпоративного клиента Горьковский автозавод создал особо вместительный промтоварный фургон на базе «Газели Next». Эксклюзивные фотографии и видео нового грузовика ГАЗа оказались в распоряжении «Газеты.Ru». Эта версия знаменитого газовского коммерческого автомобиля способна перевезти до 23 кубических метров груза, а площадь пола такова, что внутри можно разместить до 10 европалет.

Прежде подобные версии делали только сторонние ателье (их принято называть «доработчиками»), а сейчас производством занялся непосредственно ГАЗ. Чтобы создать новинку, лестничную раму удлинили на 870 мм, нарастив задний свес и колесную базу, так что расстояние между осями составляет 4245 мм. Первые экземпляры были готовы в середине октября, а сейчас ГАЗ подготовил небольшой презентационный видеоролик.

Изначально шасси «Газелей» поколения Next выпускались нижегородским автопроизводителем с вариантами колесной базы 3145 (L2) или 3745 мм (L3). До этого в Нижнем Новгороде был налажен выпуск новых дизельных двигателей для автомобиля «Газель».

Сам турбодизель предоставил восточный партнёр: с 2023 года этим двигателем оснащаются коммерческие автомобили марки ГАЗ — «Соболи», «Газели» и «Валдаи». Однако прежде моторы имели китайской происхождение, сейчас организовано полноценное производство.

Конкурентами «Газели» являются автомобили Sollers Atlant: они представляют собой локализованные коммерческие модели китайского происхождения, которые заняли нишу Ford Transit и «Газели». При этом у машин есть несколько слабых мест.

Ранее выяснилось, что российский стартап по переделке УАЗов будет собирать китайские электромобили GAC.

