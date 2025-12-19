В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, мера была введена для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Также рано утром 19 декабря аэропорты Ярославля, Владикавказа, Грозного, Магаса, а также Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова приостановили прием и отправку самолетов.

Позже аэропортах Геленджика и Ярославля сняли временные ограничения на полеты.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

