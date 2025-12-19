На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в Европе

Екатерина Штукина/РИА Новости

В «европейском преступном мире» начался масштабный передел влияния. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале на фоне ситуации с российскими активами.

Медведев считает, что участники «воровского сходняка» (саммита ЕС в Брюсселе) испугались открыто «совершить грабеж активов России», которые временно заморожены в Европе. По его мнению, подобное решение признает авторитет американцев в ЕС, выступающих против изъятия российских средств.

Зампред Совбеза подчеркнул, что «ни старая лярва Урсула» (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен), «ни ложкомойник Мерц (канцлер ФРГ Фридрих Мерц), ни плечевая люська Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон)» не смогли продавить своих решений на саммите в Брюсселе. Также он обратил внимание на то, что приглашенные из ряда других стран ЕС участники отказались от взносов в «европейский общак» на поддержку Киева.

«Все это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире», — заключил политик.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что некоторые лидеры ЕС остались недовольны решением, принятым на саммите в Брюсселе, которое предполагает выдачу Украине кредита за счет европейского займа вместо конфискации активов РФ. По его словам, они «живут во вражде с Россией» и хотели «наказать» президента РФ Владимира Путина, забрав его деньги. При этом премьер подчеркнул, что рациональность восторжествовала над эмоциями.

Ранее Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине.

