В США оценили европейский кредит Украине

NYT: кредит Украине будет для ЕС дороже и сложнее изъятия активов РФ
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский кредит Украине, обеспеченный бюджетом ЕС, вероятно, обойдется дороже и потребует большего времени, чем вариант с изъятием российских активов для помощи Киеву. Об этом пишет издание New York Times.

«Поскольку этот план не использует российские замороженные активы, он, вероятно, обойдется дороже и может оказаться сложнее в плане быстрой реализации, чем первоначальная идея», — пишет NYT.

Издание отмечает, что план по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины «сорвался в последний момент», и это – «демонстрация разногласий, которая может создать впечатление о нерешительности Евросоюза в ключевой момент».

Однако так как кредит все равно позволит Киеву «получить необходимые средства», европейские чиновники отпраздновали его «как победу» и представили новый план «как возможность продемонстрировать свою влиятельность на мировой арене и статус надежных партнеров Украины», отметило NYT.

Напомним, что 19 декабря 2025 года Евросоюз решил выдать кредит в размере €90 млрд. Деньги привлекут из неиспользованных средств общего бюджета ЕС на финансирование Украины в течение следующих двух лет, а не из замороженных российских активов, как планировалось ранее. Кредит будет беспроцентным, а погасить его украинским властям разрешили после выплаты Россией «компенсации». Деньги должны будут покрыть главные финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах. Средства станут доступны Украине со второй половины января 2026 года. При этом Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над вопросом конфискации российских активов для помощи Украине.

Ранее Кирилл Дмитриев призвал главу ЕК и канцлера Германии Мерца уйти в отставку.

