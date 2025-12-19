В США оценили европейский кредит Украине

Европейский кредит Украине, обеспеченный бюджетом ЕС, вероятно, обойдется дороже и потребует большего времени, чем вариант с изъятием российских активов для помощи Киеву. Об этом пишет издание New York Times.

«Поскольку этот план не использует российские замороженные активы, он, вероятно, обойдется дороже и может оказаться сложнее в плане быстрой реализации, чем первоначальная идея», — пишет NYT.

Издание отмечает, что план по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины «сорвался в последний момент», и это – «демонстрация разногласий, которая может создать впечатление о нерешительности Евросоюза в ключевой момент».

Однако так как кредит все равно позволит Киеву «получить необходимые средства», европейские чиновники отпраздновали его «как победу» и представили новый план «как возможность продемонстрировать свою влиятельность на мировой арене и статус надежных партнеров Украины», отметило NYT.

Напомним, что 19 декабря 2025 года Евросоюз решил выдать кредит в размере €90 млрд. Деньги привлекут из неиспользованных средств общего бюджета ЕС на финансирование Украины в течение следующих двух лет, а не из замороженных российских активов, как планировалось ранее. Кредит будет беспроцентным, а погасить его украинским властям разрешили после выплаты Россией «компенсации». Деньги должны будут покрыть главные финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах. Средства станут доступны Украине со второй половины января 2026 года. При этом Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над вопросом конфискации российских активов для помощи Украине.

