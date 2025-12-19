На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Краснодара» может перейти в «Интер»

Игрок «Краснодара» Сперцян может перейти в миланский «Интер»
Виталий Тимкив/РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить футбольную карьеру в миланском клубе «Интер». Об этом сообщает Chase.

По данным издания, итальянский клуб уже предпринял первые шаги для осуществления трансфера.

В текущем сезоне на счету Сперцяна 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее названы самые дорогие футболисты РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
