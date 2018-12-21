Фигурист Ковтун выиграл чемпионат России
23-летний Максим Ковтун выиграл мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске, сообщает «Советский спорт».
Спортсмен стал четырехкратным чемпионом России, набрав по сумме короткой и произвольной программы 281,59 балла и опередив Михаила Коляду на 13,19 балла. Бронзу завоевал Александр Самарин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Чемпионат России. Саранск
Мужчины. Произвольная программа
1. Максим Ковтун — 186,45
2. Александр Самарин — 182,25
3. Михаил Коляда — 173,70
Итоговая классификация
1. Максим Ковтун — 281,59
2. Михаил Коляда — 268,4
3. Александр Самарин — 265,49
Чемпионат России завершится 23 декабря.
Ранее Загитова выиграла короткую программу на ЧР, Медведева — 14-я.