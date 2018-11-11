Федерация фигурного катания оценила выступление россиян на Гран-при Японии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что в организации довольны результатами российских спортсменов на четвертом этапе Гран-при в Японии.

По итогам соревнований россиянка Елизавета Туктамышева заняла третье место, спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт показала первый результат, Сергей Воронов стал вторым, а танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро завоевал серебро.

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«Мы довольны тем, что наши пары и Елизавета Туктамышева откатали в свою полную силу и показали все, что могут. И Забияко с Энбертом, и Туктамышева попали в финал Гран-при, этим мы довольны. Необходимо сказать о достойнейшем выступлении Сергея Воронова. Он в этом сезоне стабильно показывает хорошее катание, я очень рад его успехам», — цитирует Когана ТАСС.

«Неплохой результат показала наша танцевальная пара. К сожалению, в произвольном катании они опустились на четвертое место и по сумме стали вторыми, хотя были первыми после короткого танца. Тем не менее, второе место на таком этапе - хороший результат», — продолжил функционер.

Туктамышева впервые с 2014 года вышла в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

«Думаю, что тренер Туктамышевой (Алексей Мишин) абсолютно точно знает и понимает, как и что необходимо сделать для того, чтобы еще усилить конкурентоспособность Лизы. Она в этом сезоне снова стала показывать хорошие результаты, и это их совместное достижение с Мишиным. Я думаю, что они все продумают и к финалу что-то изменят», — заключил Коган.

Ранее Туктамышева назвала фигуристок, которые выйдут в финал Гран-при.