Конте пытается отсудить у «Челси» €23 млн

Продолжается судебное разбирательство между бывшим главным тренером лондонского «Челси» Антонио Конте и клубом, сообщает «Советский спорт».

По информации La Gazzetta dello Sport, представители итальянского специалиста пытаются взыскать с лондонской команды €23 млн компенсации. Из них €13 млн являются компенсацией за досрочное расторжение контракта и еще €10 млн — за нарушение ущерба репутации Конте.

Реклама

При этом «Челси» обвиняет Конте в нарушении условий контракта. Клуб заявляет, что Конте регулярно опаздывал на пресс-конференции, нарушал спонсорские обязательства, а также парковал свою машину в неположенном месте рядом с базой клуба.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Серхио Рамос горд тем, что фанаты «Реала» освистывают его.