Кержаков обнаружил нереалистичный момент в фильме «Тренер»
Известный в прошлом футболист «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал фильм «Тренер» режиссера Данилы Козловского. Слова спортсмена приводят «Известия».
«За исключением момента, когда тренер пришел пьяным на тренировку, все сделано вполне реалистично.
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В фильме играли профессиональные футболисты, думаю, они подсказывали сценаристам в каких-то моментах. В целом получился неплохой фильм», — сказал Кержаков.
Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Давид Луиз остался доволен после просмотра фильма Козловского.