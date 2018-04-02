Боец UFC Нурмагомедов посоветовал своему травмированному сопернику не болтать
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал травму американца Тони Фергюсона, с которым он должен был сразиться за звание чемпиона в весовой категории до 70 кг на турнире UFC 223, сообщает ТАСС.
«Тони, выздоравливай. Хочу посоветовать тебе: больше не болтай. В голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь, этот урок научить тебя следить за языком», — написал Нурмагомедов в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Фергюсона заменит его соотечественник Макс Холлоуэй.
Tony heal up man. Just want to advise you, don't talk too much anymore. Lot of thoughts in my head right now, but I don't want to become like you. Hope, this lesson will teach you watch your mouth. ❗️ На счёт этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай, в голове конечно много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь этот урок научит тебя следить за языком. #ready #ufc223 #Alhamdulillah #победатолькоотВсевышнего