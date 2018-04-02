Боец UFC Нурмагомедов посоветовал своему травмированному сопернику не болтать

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал травму американца Тони Фергюсона, с которым он должен был сразиться за звание чемпиона в весовой категории до 70 кг на турнире UFC 223, сообщает ТАСС.

«Тони, выздоравливай. Хочу посоветовать тебе: больше не болтай. В голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь, этот урок научить тебя следить за языком», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Фергюсона заменит его соотечественник Макс Холлоуэй.