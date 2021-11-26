Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап Гран-при России и получили путевку в финал

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию выступлений танцевальных дуэтов. До скорых встреч!
Выступление Синициной и Кацалапова. Пусть не безошибочное, но принесшее им первое место и путевку в финал Гран-при.
Итоговая таблица баллов. Первое место на втором этапе позволяет Виктории Синициной и Никите Кацалапову отправится в финал Гран-при. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали восьмыми, а Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин оказались на шестой позиции.
Судьи оценивают прокат Синициной и Кацалаповой в 124,91 балла. Это дает им в общей сумме 211,72 балла. Первые они, без вопросов.
С восхитительной поддержки начиют Вика с Никитой, четкая, красивая, однако передержали. Следом идут прекрасные твиззлы, которые паре замечательно удаются — четвертый уровень у обоих. Практически все элементы у российской пары удаются на четвертый уровень — и вращения, и дорожки шагов, и великолепные поддержки. Невероятное катание показывает этот дуэт в олимпийский сезон, а ведь стоит вспомнить, что не так давно партнер вновь перенес рецидив травмы спины, но сейчас — на льду Синицина и Кацалапов творят магию. Да, была одна ошибка в прокате, но она сейчас не сыграет никакой роли абсолютно.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Виктория Синциина и Никита Кацалапов на льду!
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
За свой прекрасный танец итальянская пара набирает 124,15 балла. В общей сумме это им дает 203,71 балла. Лидеры, конечно.
Отличная дорожка шагов на четвертый уровень, прекрасное единение на льду демонстрирует эта первая пара Италии. Твиззлы у партнера на четвертый уровень, у партнерши на третий, но смотрелись они просто прекрасно. Очень лаконичный танец, ни единого лишнего движения не делает пара, но все это создает единую композицию на льду. Чувствуется опыт и скатанность этого дуэта.
Итальянский дуэт Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри появляются на льду.
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Судьи оценивают прокат канадского дуэта в 115,01 балла. Это дает им в общей сумме 191,40 балла. Медаль у них точно есть.
Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Очень яркий, страстный танец. Сложные поддержки исполняют фигуристы, четвертый уровень, с твиззлам проблем в синхронности тоже нет, хотя обоим фигуристам ставят третий уровень. Хорошие дорожки шагов, качественные вращения у них получаются. Все четко и по делу, не забывая при этом добавлять в танец ритмичности и красоты.
На льду появляется канадская пара — Лоуренс Фурниер Бодри и Николас Соренсен.
Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Испанский дуэт набирает за произвольный танец 114,00 балла. Это дает им в общей сумме 189,94 балла.
Достаточно опытная пара. Отлично испанцы начинают с твиззлов, достаточно качественные они у них получаются. Практически все у пары на четвертый уровень — и поддержки, и вращения, и дорожки шагов. Очень лаконично смотрятся испанцы на льду, красивый, ритмичный танец, хорошо они подстраиваются под музыку.
Сильнейшую разминку открывает испанская пара — Сара Уртадо и Кирилл Халявин.
Сара Уртадо и Кирилл Халявин выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Разминку начала вторая группа участников. Ее замыкать будут Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Американская пара за свой прокат набирает 113,90 балла, что дает им в общей сумме 187,62 балла.
Хорошие параллельные дорожки шагов и твиззлы выходят у пары, справляются они со своими элементами, А вот во вращениях синхронность чуть проседает, кажется, что немного отстают они друг от друга. Поддержка выходит отличной, красивая, легкая, а сам танец будто бы пропитан нежностью. Достаточно высокая оценка за технику у американского дуэта.
Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
А замыкают первую разминку Кэтлин Хаваек и Жан-Люк Бэйкер.
Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
За свой воздушный прокат Скопцова и Алешин набирают 108,98 балла. Это дает им в обще сумме 180,93 балла. Очень долго в танцах выставляются оценки сейчас.
Историю Ромео и Джульетты на льду рассказывают фигуристы. Очень легкая пара, очень воздушное выступление у них, парят они надо льдом. Очень хорошие твиззлы, прекрасные поддержки. Правда, одна из них, сложная, вышла чуть неловкой, но в целом тяжеловато, но вытянула пара элемент. Достойный прокат, и очень красивое завершения демонстрируют фигуристы.
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
А на льду появляется еще одна российская пара — Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Получают фигуристы из Литвы за свой произвольный танец 106,45 балла. Это дает им в общей сумме 177,88. Увы, обходят они российский дуэт.
Очень плавно, очень синхронно двигается пара на льду, Неплохие твиззлы получились у пары, хорошая дорожка шагов. Очень красивую поддержку делают фигуристы, в моменте партнерша вытягивается в шпагате, и смотрится очень эффектно. Хотя в каких-то моментах катание пары из Литвы казалось чуть тяжеловатым, Будто бы трудно им было делать определенные элементы.
Худайбердиева и Базин набирают за произвольный танец 106,46 балла. Это дает им в общей сумме 177,51 балла.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Прекрасные твиззлы исполняет пара, красиво, очень четко, и очень гармонично пара смотрится на льду. Прекрасная поддержка выходит у дуэта, на высокой скорости, отличная хореография, и в целом дуэт проявляет себя очень достойно. Все заявленные элементы дуэт сделал прекрасно, отличные и поддержки, и тодес, бурными овациями встречает их зал.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Открывает произвольную программу в танцах российская пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
На льду появляется первая группа участников. Напомним, что в первой разминке выступят две российские пары — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают с произвольным танцем на этапе Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Подробнее ознакомиться с тем, как проходили ритм-танец и церемония открытия этапа можно в этом материале.
Прокаты начнутся в 15.40 по московскому времени. Турнирное положение после ритм-танца таково. Российский дуэт, чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют на домашнем этапе, а вот у двух других дуэтов выступления не задались. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин идут шестыми, а Елизавета Худайбердиева и Егор Базин замыкают таблицу.