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Медведева восхищалась с трибун, Валиева подняла зал рекордом: самые яркие фото Гран-при

Камила Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Сочи и установила два мировых рекорда — по оценке за произвольную программу и по сумме баллов. Серебро взяла Елизавета Туктамышева, а бронзу — Майя Хромых.

В соревнованиях мужчин победу сенсационно одержал ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили. Это золото стало первым в карьере 26-летнего спортсмена на этапах Гран-при.

Второе место занял российский фигурист Михаил Коляда, а третье — японец Казуки Томоно. Евгений Семененко стал шестым, а Марк Кондратюк — восьмым.

В танцах на льду победу одержали действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро взяли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а бронзу — канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен. За прокатами наблюдала с трибун Евгения Медведева, которая приехала в Сочи как комментатор.

В соревнованиях спортивных пар золото завоевали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а бронзу — Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.

Участники Гран-при по фигурному катанию в Сочи — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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