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Спорт

Подтвердили класс: Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец

Синицина и Кацалапов стали первыми в ритм-танец на этапе Гран-при в Сочи

В Сочи проходит этап Гран-при по фигурному катанию, фигуристы показали ритм-танец. От России на соревнованиях выступили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, а также действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:55

Прокат Синициной и Кацалапова:

17:53

Прокат Лоранс Фурнье-Бодри и Соренсена:

17:52

Прокат Гиньяр и Фаббри:

17:51

Прокат Скопцовой и Алешина:

17:50

Прокат Худайбердиевой и Базина:

17:45

На этом будем закругляться, впереди еще соревнования, а эта трансляция окончена. Ее для вас провел Александр Седов.

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17:37

Звучит гимн Российской Федерации.

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17:36

Александр Горшков: «Добрый вечер, рад приветствовать участников из всех 17-ти стран, а также зрителей на шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию здесь в Сочи, столице ХХII Олимпийских игр. Как уже было сказано, наш этап завершает серию этого сезона, и по его итогам окончательно определится состав финала. А для спортсменов олимпийский сезон имеет особое значение. Его кульминацией станут ХХIV Олимпийские игры в Пекине. Желаю спортсменам удачи, отсутствия травм и лучших результатов, а вам, уважаемые зрители, желаю потрясающего шоу. А теперь позвольте объявить Кубок Ростелеком 2021 года открытым!»

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17:33

Александр Лакерник: «Дорогие друзья, я очень рад быть здесь. Принимал участие в подготовке к Олимпиаде в Сочи и рад, что эта арена осталась такой же прекрасной. Этот этап — последний перед финалом Гран-при, который пройдет в японской Осаке. В этом году спортсмены проходят отбор и подготовку к Олимпийским играм в Пекине. Несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, турниры ИСУ продолжаются, спортсмены повышают свой уровень, и я уверен, что на этом турнире будет продемонстрирован самый высокий уровень катания! Удачи всем нам — спортсменам, судьям, организаторам!»

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17:30

Александр Лакерник как представитель ИСУ и Александр Горшков как президент ФФКР открывают соревнования.

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17:29

Российский флаг вывезли последним.

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17:28

Объявили начало церемонии открытия. Сначала будет парад стран-участниц.

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17:27

Зрители одобрительным гулом и овацией встретили окончание второго номера.

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17:26

Красиво.

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17:24

Красиво. Скрипач по-прежнему в деле.

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17:23

Первый номер подошел к концу, и сразу же начался второй. Под уже куда более лирическую музыку.

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17:22

Вот он.

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17:21

На льду много участников шоу, и некоторые из них делают сальто. А музыка, кстати, живая. В частности, скрипач прям у льда стоит.

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17:20

Сначала было световое лазерное шоу в темноте, а затем свет зажгли и началось яркое представление на льду с элементами акробатики.

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17:17

Арена «Айсберг» погружена во тьму, звучит нагнетающая музыка.

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17:15

Начинается церемония открытия этапа Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

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16:40

Вот таким получился ритм-танец на этапе Гран-при в Сочи. Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали уверенную победу, но впереди еще вторая часть соревнований. Да и сейчас не прощаемся. Примерно через 35 минут начнется церемония открытия этапа в Сочи, мы будем прямо тут рассказывать и о ней.

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16:37

Синицина и Кацалапов уверенно выигрывают ритм-танец на домашнем этапе Гран-при.

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16:35

Как бы ни были хороши все остальные, Синицина с Кацалаповым — другой уровень! Было видно некоторое волнение, но в этой группе участников они на голову сильнее всех!

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16:31

Ну а завершат соревнования действующие чемпионы мира: россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов на льду.

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16:30

Да, Гиньяр и Фаббри выходят в лидеры! Уверенно!

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16:28

По восходящей сегодня идут выступления. Сильнейший итальянский дуэт продемонстрировал лучшую на сегодня технику и полностью справился со своим танцем. Это будут новые лидеры.

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16:24

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии на льду.

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16:23

Немножко, но выигрывают канадцы у испанской пары, становясь лидерами!

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16:21

Красивый канадский дуэт выступил с зажигательным танцем и не ударил в грязь лицом. В теории, эта пара может даже в финал серии пробиться, но на практике пока им еще нужно обогнать испанцев сейчас.

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16:17

А теперь на льду канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен.

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16:16

Да, Уртадо и Халявин становятся лидерами!

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16:14

Оригинальный танец от очень харизматичной пары. Интересно все выглядело, и со своим ритм-танцем справились представители Испании. Вполне вероятно, что выйдут в лидеры. Очень эффектное и чистое выступление.

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16:10

На льду представляющие Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин.

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16:06

А вот в какой последовательности выйдут на лед участники второй разминки, которая уже началась.

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16:04

Положение после первой группы участников.

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16:03

Да, Гавайек и Бэйкер на первом месте!

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16:01

Многократные бронзовые призеры чемпионата США все сделали красиво, без ошибок и посложнее предыдущих участников. Будут лидерами перед второй разминкой.

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15:58

Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер из США показывают ритм-танец последними в первой группе.

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15:57

Литовский дуэт выходит на вторую позицию, умудряясь вклиниться между российскими дуэтами, хотя тех разделило 0,9 балла!

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15:54

И этот танец был на очень приличном, примерно том же, что и у двух выступивших уже российских дуэтов, уровне. Единственное, на частичной дорожке шагов уж очень осторожничали. В остальном не подкопаться.

15:51

Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс из Литвы на льду.

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15:50

Скопцова и Алешин совсем чуть-чуть, но все же обходят Худайбердиеву с Базиным и становятся лидерами!

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15:48

И второй наш дуэт оставил очень приятное впечатление зажигательным танцем. Примерно на том же уровне и выступили. Очень интересно, кто сейчас будет лидером.

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15:44

Еще один российский тандем: Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

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15:43

Вот результат Худайбердиевой и Базина — очень неплохо.

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15:42

Яркий, дерзкий и традиционно быстрый прокат российского дуэта. Правда, сами могут даже резвее сегодняшнего. Были чуть зажаты, но в целом приятное впечатление оставили.

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15:38

Россияне Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают первыми.

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15:32

Началась первая разминка.

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15:25

Готовы фигуристы к началу разминки первой группы. Там два наших дуэта начнут соревнования.

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15:20

Прокаты начнутся в 15.30, а в таком порядке танцевальные дуэты выступят сегодня.

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15:15

На этапе Гран-при в Сочи фигуристы показывают ритм-танец. От России на соревнованиях выступают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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