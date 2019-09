Круче Медведевой и Загитовой: кто бросил вызов четверным Трусовой

Обгоняет по технике Загитову и Медведеву

Елизавета Туктамышева является пока что единственным обнадеживающим примером среди взрослых фигуристок, который показывает, что и в 22 года можно исполнять элементы ультра-си и бороться по технике со вчерашними юниорками, показывающими четверные.

Ученица Алексея Мишина владеет не квадом, но прыжком, весьма приближенным к нему по сложности и стоимости — акселем в три с половиной оборота.

Докрученный триксель автоматически получает оценку восемь баллов, а в случае отличного выезда судьи имеют право докинуть до пяти очков сверху за качество исполнения. Таким образом, за один элемент можно получить целых 13 пунктов.

А в этом сезоне Туктамышева вставила в программы сразу три (!) тройных акселя, причем один из них — в каскаде (пока что с двойным тулупом, но в будущем фигуристка планирует делать с тройным).

С таким боевым набором Елизавета по базовой стоимости технических элементов — прыжков, вращений и дорожек шагов — уступает в сборной России только Александре Трусовой и Анне Щербаковой, которые показывают четверные.

И, в отличие от Алины Загитовой и Евгении Медведевой, Туктамышева уже готова бороться со вчерашними юниорками на их поле — в сфере технических усложнений.

Однако для полноценной конкуренции на высшем уровне ученице Мишина нужно решить одну серьезную проблему — повысить свою оценку за компоненты.

Проигрывает недавним юниорам по второй оценке

Компонентами называется, по сути, все, что не относится к технике.

Сюда входит, например, владение коньком (правильные ребра, плавность, умение скользить на одной ноге), переходы между элементами (сложный заход и выезд с прыжка, красивые трюки на льду, вроде «кораблика» или гидроспирали), оригинальность программы, красота ее исполнения, артистизм, передача образа, попадание в музыку и т.д.

Во время соревнований судьи ставят отдельные оценки за технику и за компоненты, после чего те суммируются и выводится общий результат.

И если по технике Туктамышева уже впереди планеты всей, кроме пары юных квадисток и Рики Кихиры, то вот по компонентам она проигрывает очень многим, из-за чего ей пока не удалось твердо закрепить за собой статус одного из лидеров сборной.

Так, недавно на турнире «Ломбардия Трофи» фигуристка получила за компоненты в произвольной программе почти такую же оценку, как 15-летняя Щербакова, хотя обычно недавние юниоры сильно проигрывают взрослым в выразительности, скольжении и интерпретации программы. Но в этом случае Туктамышевой поставили 64,24, а Щербаковой даже немного больше — 64,32.

Если же сравнивать Императрицу со спортсменками, уже заработавшими себе авторитет на взрослом уровне, то разница становится еще более удручающей.

Например, Евгения Медведева на своем первом официальном старте в этом сезоне — Autumn Classic в Канаде — получила за компоненты в произвольной программе 72,24.

Это практически на десять баллов больше, чем у Туктамышевой. Так и никакие тройные аксели не спасут.

Прекрасно понимая свою проблему, Императрица обратилась перед началом сезона-2019/20 к известному канадскому хореографу Ше-Линн Бурн, которая ставила чемпионские программы Юдзуру Ханю и Нэйтану Чену, а этим летом также сотрудничала с Медведевой и создала для нее шедевр под саундтрек к «Мемуарам гейши» (тот самый, с которым Евгения и получила 72,24 за компоненты).

Ше-Линн — один из самых дорогих хореографов мира. По информации «Спорт Бизнес Online», сотрудничество с ней начинается от $10 тысяч, в то время как Илья Авербух, например, берет $3 тысячи.

Она умеет раскрывать фигуристов в новых образах и насыщать программы выразительностью и эмоциями, не перегибая при этом палку. Кроме того, постановки Бурн являются весьма богатыми на интересные переходы между элементами и красивую хореографию, что при должном исполнении значительно повышает оценку за компоненты.

Неудивительно, что Туктамышева осталась в восторге от работы с канадским специалистом, которая поставила ей короткую программу под композицию Drumming Song рок-группы Florence and the Machine, а произвольную — под Caravan (The Hot Sardines).

«Наконец-то мои мечты стали реальностью. Я давно хотела поработать с ней. Я видела ее программы и уверена, что она создает настоящие шедевры, — говорила фигуристка.

— Когда я начала работать с Ше-Линн, у меня появились компоненты, сложные шаги… У меня нет пустых мест в программе».

Резкая смена музыки и неудача в Италии

Однако буквально за неделю до контрольных прокатов сборной стало известно, что Туктамышева решила поменять драйвовую Drumming Song на лиричный и задумчивый Oblivion Астора Пьяццолы — композицию, которую постоянно используют в фигурном катании самые разные спортсмены и которая уже весьма приелась зрителям.

«Мы сошлись во мнении, что Drumming Song будет немножко непонятной людям, и решили сделать тот же вариант, только под Oblivion. Все очень классно легло. Программа полностью осталась — просто изменили музыку», — уверяла Туктамышева в интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Однако это решение не поняли многие поклонники Императрицы.

Мало того, что это был явный шаг назад в плане оригинальности постановки, так еще и музыка так сильно отличалась от первоначальной, что было совершенно непонятно, как можно оставить там те же движения, что когда-то придумала Ше-Линн.

В итоге на первых же прокатах стало ясно, что программе с такой насыщенностью сильно не хватает темпа и эмоций, а прежние движения под лирику смотрятся странно.

Естественно, что ситуация с компонентами осталась такой же плачевной, — проблемы с оценками проявились уже на «Ломбардии Трофи».

Если проводить заочное соревнование между Туктамышевой и Медведевой, которая незадолго до этого выступила на Autumn Classic, то разница в общей оценке за компоненты составит почти 14 баллов в пользу Евгении (107,84 против 94).

В итоге даже с тремя тройными акселями, один из которых в каскаде, Елизавета проиграла на «Ломбардии» недавней юниорке Щербаковой, которая исполняет один элемент ультра-си на две программы — четверной лутц.

Да, этот прыжок базово стоит на 3,5 балла дороже тройного акселя Елизаветы, но ведь он был всего один! Тем не менее Императрица уступила 15-летней сопернице, и большого прогресса по очкам по сравнению с прошлым сезоном добиться не удалось.

Туктамышевой предрекали одну из главных ролей в предстоящем сезоне, но на старте спортивного года она этих ожиданий не оправдала, и лихорадочные метания от одной музыки к другой только усугубили ситуацию.

«После турнира в Италии не было радости и удовлетворения, так как я заняла второе место, — цитировал фигуристку «СЭ».

— Стоит ли вернуть Drumming Song в короткую? Такие мысли были. Возможно, мы попробуем сделать это на этапе Кубка Санкт-Петербурга».

Будет ли чудо?

И 26 сентября Елизавета воплотила свои мысли в реальность — прокатала программу в том виде, в котором ее поставила Ше-Линн.

Все акценты встали на место, а движения перестали казаться искусственно вживленными в чужеродную музыку. Даже «зависание» фигуристки в середине программы, когда она, откинув спину назад, скользит на одной ноге с распростертыми руками, выглядело эффектно.

А финальное вращение под мощный звук барабанов выглядит теперь не стандартным завершением лиричной программы, а едва ли не самым впечатляющим моментом выступления.

Все технические элементы также получились: чистый тройной аксель (без невнятного выезда, как на «Ломбардии»), каскад тройной флип + тройной тулуп и сольный тройной лутц. Оценка за технику — 44,48, за компоненты — 36,12, в сумме — 80,60. Понятно, что это внутрироссийский турнир, где судьи более лояльны, но, если все получается дома, то почему бы не попробовать повторить успех с Drumming Song и на международном уровне?

До выступления Туктамышевой на первом ответственном старте — этапе Гран-при в США, — у нее еще будет возможность прокатать программу на челленджере Finlandia Trophy, чтобы расставить все точки над i.

Наставник фигуристки Алексей Мишин уже отметил, что, скорее всего, в программе будет оставлена первоначальная музыка.

«Сейчас уровень овладения всей шаговой, достаточно дробной структурой позволил Елизавете перейти к оригинальной музыке, чего мы и будем придерживаться», — цитирует специалиста «Нева Спорт».

Хочется верить, что теперь все метания остались позади, и Императрица сумеет наконец сделать качественный скачок в получаемых баллах и навязать серьезную конкуренцию юным исполнительницам четверных.

Технический прогресс — это, конечно, хорошо, но не хотелось бы совсем терять в фигурном катании спортсменок с большой историей и своим непередаваемым стилем.

Кстати, Туктамышева в недавнем интервью заявила, что уже учит четверной тулуп: «Сейчас я пробую делать четверной тулуп на удочке, но уже без всяких усилий человека, который меня держит. Прыжок практически докручиваю и выезжаю».