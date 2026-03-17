РИА Новости: более 10 солдат ВСУ дезертировали после награждения в Харькове

Более 10 украинских военнослужащих объявили в розыск из-за того, что они дезертировали после церемонии награждения в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет о техниках ремонтно-восстановительного батальона 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«После торжественной церемонии свыше десяти награжденных военнослужащих скрылись в областном центре и были объявлены в розыск, как дезертиры», — поделился он.

Накануне ТАСС сообщал, что командование 33-го отдельного штурмового полка ВСУ призывает солдат из других соединений дезертировать, чтобы впоследствии включить их в свой личный состав.

По его словам, на самом деле реализовать этот план практически невозможно. На «привилегированные должности» восстанавливают только состоятельных граждан Украины и медийных националистов, пояснили в силовых структурах. Там подчеркнули, что обычным бойцам ВСУ после дезертирства грозит отправка в штурмовое подразделение.

Ранее бойцы президентской бригады Национальной гвардии Украины дезертировали с позиций в Запорожской области.