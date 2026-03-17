В Анкаре заявили о готовности принять переговоры по Украине

РИА: Турция заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров по Украине

Турция готова обеспечить безопасность переговоров по Украине на высшем уровне. Об этом заявили РИА Новости в администрации президента Турции.

Собеседник агентства подчеркнул, что в обеспечении безопасности переговоров не должно быть никаких сомнений.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому изданию Financial Times сообщил о паузе в переговорах по ситуации на Украине из-за смены интересов Соединенных Штатов. При этом он отметил, что и европейцы не хотят помогать мирному процессу, визит представителей Франции в Москву «не принес никаких позитивных сигналов».

Ранее в Европе заметили, что США начали терять интерес к переговорам по Украине.