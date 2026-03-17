«Очень рано»: синоптик призвал не спешить менять зимние шины

Менять автомобильные шины с зимних на летние пока рано, сделать это можно не раньше первой декады апреля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в Москве сохраняются ночные заморозки. Ранее синоптик сообщал, что в ночь на вторник температура в столице опускалась до минус 5,8°C.

По его данным, отрицательные температуры в ночные часы в диапазоне от ноля до минус пяти градусов сохранятся как минимум до конца недели. В связи с этим, как пояснил Леус, торопиться с заменой зимних шин на летние не стоит.

«Думать о замене автомобильных шин с зимних на летние еще очень и очень рано, как минимум не ранее первой декады апреля», — заключил он.

В пресс-службе Роскачества до этого говорили, что менять зимние автомобильные шины на летние следует после наступления стабильной среднесуточной температуры выше +5°С. При этом перед визитом к мастеру следует проверить состояние шин, которые хранились до летнего сезона.

Ранее синоптик прогнозировал возвращение морозов до минус 5°C в ближайшие дни.

 
