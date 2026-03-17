Патриарх Грузии попал в реанимацию

Патриарх Грузии Илия II госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом говорится в заявлении на сайте Патриархии Грузии.

Отмечается, что в настоящий момент глава грузинской церкви находится в Кавказском центре медицины. Его состояние оценивается как проблематичное, но стабильное.

По данным ТАСС, патриарх был госпитализирован с «массивным кровотечением из желудка», он помещен в реанимацию.

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе, прибывший к патриарху, отметил, что ситуация «правда не простая» с учетом возраста священнослужителя.

Ираклий Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года во Владикавказе. Там же окончил школу в 1952 году. После он поступил в Московскую духовную семинарию, где обучался до 1956 года, а после продолжил обучение в Московской духовной академии. 16 апреля 1957 года в храме святого Александра Невского в Тбилиси Ираклий был пострижен в монашество с именем Илия в честь пророка Илии. Католикосом-Патриархом всея Грузии монах был избран 23 декабря 1977 года.

Ранее патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата также госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

 
