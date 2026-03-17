В Благовещенске загорелся торговый центр

МЧС: на первом этаже ТЦ Амурская ярмарка в Благовещенске произошел пожар

В Благовещенске произошло возгорание в торговом центре «Амурская ярмарка». Об этом сообщает ГУ МЧС Амурской области в Max.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на первом этаже здания. На место происшествия выехали 32 спасателя и 8 единиц техники.

Отмечается, что работники и посетители торгового центра были эвакуированы — сотрудники МЧС на месте осуществляют «дымоудаление при помощи пожарного дымососа».

По факту задымления региональная прокуратура начала проверку.

До этого сообщалось, что в подмосковном Одинцово произошел взрыв в торговом центре «О'Депо». Изначально сообщалось, что у посетителя ресторана сети быстрого питания взорвалось какое-то электронное устройство. Позднее стало известно, что у мужчины в куртке взорвался iPhone.

В результате владелец гаджета получил осколочные ранения грудной клетки средней тяжести, его госпитализировали.

В конце января посетителей эвакуировали из торгового центра «Киевский» в Москве после срабатывания пожарной сигнализации из-за возгорания в одном из ресторанов. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее россиян предупредили о самых частых ошибках при пожаре.

 
