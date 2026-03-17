Как оказать первую помощь при инсульте до приезда скорой, рассказал врач

При возникновении инсульта важно совершить четыре действия: правильно уложить пациента, ограничить его подвижность, обеспечить доступ свежего воздуха и выяснить точное время начала симптомов, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Марина Шурдумова.

Инсульт — это резкое нарушение кровоснабжения мозга. Его симптомы могут включать головную боль, тошноту, потерю сознания, односторонний парез или паралич, потерю чувствительности и другие проявления. Иногда возникает менингеальный синдром, связанный с раздражением мозговых оболочек. Он выражается в повышенной чувствительности к звукам, свету и прикосновениям, а также в напряженности и скованности затылочных мышц, которые становятся заметными при попытке наклонить голову назад.

«До приезда скорой помощи надо положить пациента с приподнятым головой до 30 градусов, обеспечить доступ свежего воздуха, при необходимости расстегнуть или снять ограничивающую дыхание одежду. При возникновении рвоты обязательно нужно повернуть человека набок для исключения аспирации. Кроме того, нельзя предлагать воду или пищу: у пострадавшего может быть нарушена функция глотания, и он может подавиться», — рассказала доктор.

Кроме того, по словам врача, важно выяснить время начала симптоматики, чтобы сообщить его сотрудникам скорой, — это в дальнейшем повлияет на тактику лечения.

«Также важно не позволять человеку проявлять физическую активность, вставать и переворачиваться, — из-за нарушения координации и движения он может упасть и получить дополнительные травмы. Нельзя самостоятельно давать пациенту различные препараты. Кроворазжижающие препараты могут быть опасны в связи с неуточненным типом инсульта (ишемический или геморрагический), могут ограничивать дальнейшие лечебные мероприятия. Снижение давления также может ухудшить состояние пациента, так как повышение давления в остром периоде инсульта является защитным механизмом», — заключила врач.

Ранее врач назвал количество сахара, которое может содержаться в натуральных лимонадах.