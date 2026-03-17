Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Юноша из Удмуртии жестоко расправился с девочкой и спрятал в гараже знакомой

В Удмуртии юношу арестовали за расправу над 13-летней девочкой
Shutterstock

Жителя Удмуртии обвиняют в нападении не несовершеннолетнюю. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Кез, сам 18-летний фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, находясь дома, он схватился за нож и несколько раз ударил по голове и туловищу.

«На момент совершения преступления в квартире также находилась 16-летняя подруга обвиняемого», – сообщается в публикации.

Школьница получила серьезные травмы, она не выжила. Чтобы никто не узнал о произошедшем, подруга помогла обвиняемому перетащить девушку без признаков жизни в гараж знакомой.

Тем временем тревогу забила мать 13-летней девочки, так как та перестала отвечать на звонки. Изначально считалось, что ребенок бесследно пропал, но вскоре удалось выяснить все подробности.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему уже предъявили обвинения. Сейчас он находится под стражей.

Ответственность также может понести его подруга. Следователи усмотрели в ее действиях признаки укрывательства преступления.

Ранее в Уфе мужчина с ножом и топором напал на прохожих.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!