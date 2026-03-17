Юноша из Удмуртии жестоко расправился с девочкой и спрятал в гараже знакомой

В Удмуртии юношу арестовали за расправу над 13-летней девочкой

Жителя Удмуртии обвиняют в нападении не несовершеннолетнюю. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Кез, сам 18-летний фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, находясь дома, он схватился за нож и несколько раз ударил по голове и туловищу.

«На момент совершения преступления в квартире также находилась 16-летняя подруга обвиняемого», – сообщается в публикации.

Школьница получила серьезные травмы, она не выжила. Чтобы никто не узнал о произошедшем, подруга помогла обвиняемому перетащить девушку без признаков жизни в гараж знакомой.

Тем временем тревогу забила мать 13-летней девочки, так как та перестала отвечать на звонки. Изначально считалось, что ребенок бесследно пропал, но вскоре удалось выяснить все подробности.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему уже предъявили обвинения. Сейчас он находится под стражей.

Ответственность также может понести его подруга. Следователи усмотрели в ее действиях признаки укрывательства преступления.



