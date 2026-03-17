В России расширят список диагнозов для отказа в контракте при мобилизации

Минобороны обновит перечень психрасстройств для отказа в службе по контракту

Минобороны России подготовило проект приказа, который уточняет перечень психических расстройств, при которых ограниченно годные граждане не смогут заключить контракт в период мобилизации. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что документ разработан для того, чтобы не допустить на военную службу по контракту граждан, включая иностранцев и лиц без гражданства, с психическими расстройствами, а также для предупреждения происшествий в Вооруженных силах России.

Проектом предлагается уточнить пункт семь действующего приказа и включить в него конкретные диагнозы. В перечень вошли, в частности, органические кататонические, бредовые и аффективные расстройства, тревожные и диссоциативные нарушения, легкие когнитивные расстройства, психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, острые психотические состояния, включая связанные со стрессом, а также шизофрения и хронические бредовые расстройства.

Кроме того, в список предлагается добавить шизотипические и шизоаффективные расстройства, хронические аффективные и тревожные состояния, обсессивно-компульсивные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства психологического развития, эмоциональные и поведенческие нарушения, начинающиеся в детском и подростковом возрасте, а также умственную отсталость.

В действующей редакции приказа пункт семь не содержит конкретного перечня заболеваний и расстройств.

Еще в конце декабря министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ, расширяющий список заболеваний, при наличии которых ограниченно годные к службе не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время.

