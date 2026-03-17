В России ужесточат миграционную политику

Правительство России подготовило для внесения в Государственную думу проект закона, ужесточающего миграционную политику. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Разработчики законодательной новеллы из МВД предлагают установить обязательное выдворение из страны иностранцев за 20 видов правонарушений. В этот список вошли: участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой СМИ и мелкое хулиганство при неповиновении полиции. В ведомстве объяснили такую меру ростом числа инцидентов с иностранцами, в том числе массовых драк. В число правонарушений вошли также несоблюдение требований режима ЧС и участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации.

Проект поправок к статьям административного кодекса, разработанный МВД, был представлен на рассмотрение депутатам Государственной думы 16 марта на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. В пояснительной записке к законопроекту отмечалась необходимость изменений в связи с «усилением противоправной активности» иностранцев.

Ранее Кабмин РФ поддержал законопроект о депортации иностранцев за дискредитацию армии.

 
