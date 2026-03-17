На границе Чили и Перу появится ров

Власти Чили начали рыть ров на границе с Перу для борьбы с незаконной миграцией. Об этом сообщает Canal 13.

Отмечается, что план по борьбе с незаконной миграцией анонсировал президент Чили Хосе Антонио Каст.

Работы ведутся с помощью тяжелой техники в районе пограничного пункта Чакальюта. Всего задействованы 500 грузовиков и 20 единиц тяжелой техники.

В правительстве Чили уточнили, что на северной границе страны планируется возвести забор высотой пять метров и выкопать рвы глубиной три метра. Препятствия появятся в зонах с большим миграционным потоком, они будут мешать проезду транспорта и проходу караванов. Также границу между двумя странами будут контролировать с помощью беспилотников.

1 февраля МИД РФ сообщал, что посещающим Чили россиянам следует учитывать участившиеся случаи нападений на туристов в этой стране и соблюдать правила безопасности.

В МИД уточнили, что в последнее время в этой латиноамериканской республике участились случаи нападений на туристов с целью ограбления, в том числе, на граждан РФ. В министерстве также посоветовали во избежание привлечения внимания преступников воздерживаться от ношения драгоценностей и других дорогостоящих предметов.

