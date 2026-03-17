В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные сбили 62 дрона над Брянской областью, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву.

Также 28 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, 18 — над Крымом, 12 — над Смоленской областью.

Девять дронов сбили над Калужскойобластью, восемь — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Ленинградской, три — над территорией Астраханской, один — над Республикой Адыгея.

Еще 12 украинских беспилотников нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Рано утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали город Корочу, в результате чего пострадали пять человек.

16 марта депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российской армии необходимо нанести по Украине массированный удар после того, как ВСУ в течение двух дней запустили по Москве около 250 беспилотников.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
