Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Мерц отверг участие Германии в конфликте на Ближнем Востоке

Sodiq Adelakun/Reuters

Германия не будет вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке и не собирается участвовать в обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе военными средствами. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц написал в соцсети X.

«Мы не будет участвовать в обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе военными средствами. Война на Ближнем Востоке не входит в компетенцию НАТО. Поэтому Германия не будет вмешиваться в нее военным путем», — отметил Мерц.

До этого Мерц также заявил, что военные действия США и Израиля против Ирана не имеют никакого отношения к НАТО. Также DPA писал, что министр Германии Борис Писториус отказался выполнять просьбу США отправить флот на операцию по разблокировке Ормузского пролива.

12 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

14 марта президент США Дональд Трамп отметил, что несколько стран собираются направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Затем в интервью Financial Times Трамп отметил, что не верит в готовность союзников по НАТО помочь США. Также он заявил, что НАТО ожидает плохое будущее, если его члены не ответят на запросы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Отказ от поддержки Трамп пообещал запомнить.

Кроме того, газета The Daily Telegraph написала, что Стармер отказался отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в Европе испугались одного решения США по Ормузскому проливу.

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!