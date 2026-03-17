Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Тишковец: облачная погода, без осадков и до +12°C ожидаются в Москве во вторник

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве во вторник ожидается облачная погода, без осадков и до +12°C. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на погоду в столице будет влиять атмосферный фронт с юга. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. <...>. Максимальная температура воздуха +9... +12°C, что близко к рекорду 2015 года, когда 17 марта было +11,6°C», — поделился Тишковец.

17 марта заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщала, что температура на севере европейской части территории России на неделе прогнозируется на 6–8°C выше нормы.

При этом, по словам синоптика, дневная температура в этих регионах ожидается положительная, а ночью прогнозируются слабые морозы. 19 марта сильный снег пройдет в Ненецком автономном округе и Мурманской области, есть вероятность метелей, ветер будет усиливаться до 15–18 метров в секунду.

