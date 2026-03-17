В США спрогнозировали дальнейшее смягчение санкций против России

Санкции США против российской нефти могут смягчаться и дальше, если проход танкеров через Ормузский пролив не возобновится в полном объеме. Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание отмечает, что Москва «поспешила» загрузить нефть на танкеры, чтобы «воспользоваться резким ростом цен», вызванным закрытием Ормузского пролива.

Bloomberg пишет, что с начала войны в Иране цена на нефть выросла более чем на 40% за последние две недели, что уже повлияло на цены на бензин на американских заправках. И резкий рост цен на топливо увеличивает давление на администрацию президента США Дональда Трампа, отмечает СМИ.

«Отмена санкций Трампом уже помогла разгрузить флотилию простаивающих танкеров, полных российской нефти, а резкий рост закупок способствовал росту цен на ключевой экспортный сорт российской нефти до рекордно высокого уровня», — пишет издание.

13 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до 11 апреля. Сохранились ограничения для новых поставок, а также для любых операций, которые связаны с Ираном, его правительством, а также иранскими товарами и услугами.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал разрешение краткосрочной и узкоспециализированной» мерой, которая не принесет для России значительной выгоды.

При этом Трамп отметил, что санкции против российской нефти будут восстановлены, когда на энергетическом рынке стабилизируется ситуация с ценами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия ожидает поступления в бюджет дополнительных средств на фоне временного снятия санкций с нефти.

