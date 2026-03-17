В Росавиации предупредили об изменениях в рейсах в аэропорту Калининграда

Корректировки в расписании рейсов возможны в калининградском аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Max.

В ведомстве уточнили, что подобные меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.

В Минобороны ранее сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 марта сбили 206 украинских беспилотников над Россией.

Над Брянской областью уничтожили 62 дрона, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву. Также 28 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, 18 — над Крымом, 12 — над Смоленской областью. Девять дронов сбили над Калужской областью, восемь — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Ленинградской, три — над территорией Астраханской, один — над Республикой Адыгея.

Еще 12 украинских беспилотников нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Ранее в двух московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
