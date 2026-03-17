В Госдуме предложили увеличить пособие при рождении ребенка

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Миронов предложил увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей
Shutterstock

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить размер федерального пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, чтобы устранить региональное неравенство и значительно поддержать семьи с маленькими детьми. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».

Сейчас размер пособия составляет 28,4 тысячи рублей.

Парламентарий отметил, что сегодня ряд регионов России наряду с федеральным выплачивают региональное пособие, но круг получателей и сумма выплаты отличается в зависимости от территории. В частности, в Приморском крае размер единовременной выплаты при рождении первенца составляет двукратную величину прожиточного минимума и составляет 43 722 рубля.

Миронов также обратил внимание на то, что в большинстве российских регионов граждане не получают пособие и они могут рассчитывать только на федеральное пособие в размере 28,5 тысячи рублей. В то время как масштаб трат родителей в первые месяцы жизни ребенка достаточно велик, необходимо купить коляску, кроватку, одежду и многое другое. Во многих семьях нет на это денег, и поэтому партия «Справедливая Россия» призывает увеличить соответствующее пособие, добавил парламентарий.

Ранее Сергей Миронов предложил платить декретное пособие до трех лет за счет налогов для богатых.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!