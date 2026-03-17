В Госдуме предложили увеличить пособие при рождении ребенка

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить размер федерального пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, чтобы устранить региональное неравенство и значительно поддержать семьи с маленькими детьми. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».

Сейчас размер пособия составляет 28,4 тысячи рублей.

Парламентарий отметил, что сегодня ряд регионов России наряду с федеральным выплачивают региональное пособие, но круг получателей и сумма выплаты отличается в зависимости от территории. В частности, в Приморском крае размер единовременной выплаты при рождении первенца составляет двукратную величину прожиточного минимума и составляет 43 722 рубля.

Миронов также обратил внимание на то, что в большинстве российских регионов граждане не получают пособие и они могут рассчитывать только на федеральное пособие в размере 28,5 тысячи рублей. В то время как масштаб трат родителей в первые месяцы жизни ребенка достаточно велик, необходимо купить коляску, кроватку, одежду и многое другое. Во многих семьях нет на это денег, и поэтому партия «Справедливая Россия» призывает увеличить соответствующее пособие, добавил парламентарий.

Ранее Сергей Миронов предложил платить декретное пособие до трех лет за счет налогов для богатых.