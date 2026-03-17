«Мировой тренд»: ученые в России отказываются от экспериментов на животных

Российские научные учреждения сокращают использование лабораторных животных. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, ученые все чаще переходят на более этичные и дешевые модели, а также отказываются от экспериментов на животных по экономическим причинам.

Как подсчитал канал, с 2016 года по данным госзакупок заметно снизились расходы на таких животных. Тогда на их поставку потратили более 81 млн рублей. В 2018 году сумма выросла до 114 млн рублей, затем сократилась до 46 млн рублей в 2020-м. В 2022 году закупки составили 54 млн рублей, а в 2025-м — 71 млн рублей. При этом с учетом инфляции с 2022 года на уровне 37,5% реальные расходы снизились на 4–5%.

Руководитель лаборатории лазерной биофотоники физического факультета МГУ Евгений Ширшин пояснил, что отказ от экспериментов на животных — это мировой тренд. По его словам, ученые переходят к более простым и дешевым моделям, таким как «орган-на-чипе», которые имитируют работу человеческих органов. Он добавил, что на физфаке разрабатывают методы для анализа реакции таких систем в реальном времени, а затем используют их для диагностики заболеваний.

Руководитель научной группы «Инвазивных нейроинтерфейсов» Института ИИ МГУ Василий Попков считает, что полностью отказаться от животных в ближайшее время не получится. Он связал снижение закупок в том числе с переходом на другие виды исследований, а также с тем, что часть работ финансируется через гранты Российского научного фонда.

Попков отметил, что эксперименты на животных обходятся дороже, сложнее в организации и вызывают больше этических вопросов. По его словам, при выборе работы по гранту исследователям проще работать с компьютерными моделями, чем тратить средства на расходные материалы.

