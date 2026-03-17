Стало известно, сколько россиян заедают стресс

«Ясно»: половина опрошенных россиян заедают стресс
Более половины опрошенных россиян рассказали, что еда напрямую влияет на их психоэмоциональное состояние. 28% из них наиболее остро ощущают это во время стресса или эмоционального перегруза. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-психотерапии «Ясно» и сервисом «Пакет» от X5 (есть у «Газеты.Ru»).

В такие моменты 48% респондентов склонны к перееданию, причем у 13% опрошенных такое поведение уже приобрело регулярную основу. Основными эмоциями, которые россияне пытаются «заесть», стали: стресс (28%), усталость (20%) и скука (20%), в то время как ощущение радости вызывает повышенный аппетит лишь у 5% опрошенных.

Для заедания эмоций большинство прибегает к потреблению сладкого — такой вариант выбрали 36% опрошенных, при этом наиболее частым временем для этого приема пищи россияне предпочитают вечерний период (26%).

Несмотря на то что россияне отмечают свою зависимость от еды во время эмоционального перегруза, само переедание не вызывает у них чувства вины или раздражения — так ответили 54% опрошенных. При этом 47% респондентов отмечают, что стремятся все же избавиться от перееданий, но в целях сохранения бюджета: так, 43% намеренно идут в магазин, чтобы максимально контролировать процесс выбора продуктов и отвлечься от проблем, 27% покупают товары по скидкам или акциям, а 21% ограничивает список покупок. Как отмечают большинство из них, это дает ощущение спокойствия.

«Часто те, кто страдают перееданием, описывают свой «голод» как внутреннюю пустоту, а если она не заполнена, то усиливается тревога, раздражение и страх. У этого есть вполне физиологические основания. Когда наш желудок наполнен и растянут, то происходит воздействие на блуждающий нерв, и в мозг идет сигнал, который регулирует выработку «успокаивающих» гормонов. Эволюционно это сформировалось для того, чтобы мы становились менее активными после еды и переставали «охотиться и собирать». Но сейчас, когда мы переедаем, то начинаем использовать этот механизм как «внутренний наркотик», то есть способ успокоиться, который всегда с собой», — отметила практикующий психолог, гештальт-терапевт и супервизор, комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко.

В опросе приняли участие 1,8 тыс. россиян.

