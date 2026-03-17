Россиянам пообещали, что какао подешевеет

Какао в России подешевеет на 5-10% во второй половине 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» бизнес-аналитик, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.

«Прогнозируется стабилизация или снижение цен на какао на 5–10% во второй половине года. Избыток сырья, стабильный урожай в Африке и запасы обеспечат эффект с лагом в три-шесть месяцев. Инфляция и курс рубля ограничат снижение (±5%). Текущий кризис в Ормузском проливе (закрытие Ираном из-за конфликта с США/Израилем) добавит 3–5% через рост фрахта, но маршрут какао из Западной Африки не затронут напрямую. Россия импортирует 150–200 тыс. тонн бобов ежегодно (80% — Кот-д'Ивуар, 20% — Гана), а также какао-пасту, масло и порошок. Мировые фьючерсы (~$3500/тонна сейчас, прогноз — $2700–3500 к концу года) напрямую определяют себестоимость. В 2024–2025 годы волатильность привела к росту цен на шоколад 0,6–0,8% в месяц», — отметил Высоких.

По открытым данным торговых сетей, цены на упаковку какао в России варьируются от 127 до 1,9 тыс. рублей.

