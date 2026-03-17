Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам пообещали, что какао подешевеет

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Какао в России подешевеет на 5-10% во второй половине 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» бизнес-аналитик, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.

«Прогнозируется стабилизация или снижение цен на какао на 5–10% во второй половине года. Избыток сырья, стабильный урожай в Африке и запасы обеспечат эффект с лагом в три-шесть месяцев. Инфляция и курс рубля ограничат снижение (±5%). Текущий кризис в Ормузском проливе (закрытие Ираном из-за конфликта с США/Израилем) добавит 3–5% через рост фрахта, но маршрут какао из Западной Африки не затронут напрямую. Россия импортирует 150–200 тыс. тонн бобов ежегодно (80% — Кот-д'Ивуар, 20% — Гана), а также какао-пасту, масло и порошок. Мировые фьючерсы (~$3500/тонна сейчас, прогноз — $2700–3500 к концу года) напрямую определяют себестоимость. В 2024–2025 годы волатильность привела к росту цен на шоколад 0,6–0,8% в месяц», — отметил Высоких.

По открытым данным торговых сетей, цены на упаковку какао в России варьируются от 127 до 1,9 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России подешевело молоко.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
