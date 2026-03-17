Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Финляндии не поддержали призыв Трампа

Глава МИД Валтонен: охрана Ормузского пролива – не главный приоритет Финляндии
Jens Kalaene/Global Look Press

Участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом Финляндии. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, сообщает Yle.

«Мы действуем в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками, но на данном этапе это [открытие Ормузского пролива] не является нашим главным приоритетом», – сказала Валтонен.

По ее словам, для Финляндии важнее вопрос безопасного судоходства в Балтийском море. Валтонен также подчеркнула, что у Финляндии есть сухопутная границы с Россией протяженностью 1340 км. И, считает министр, Россия все еще является угрозой для Европы.

«Защита Украины в конфликте против России является важнейшей задачей Европы и требует многого от всех нас», – отметила она.

12 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность создания международной коалиции, которая помогла бы сопровождать суда в Ормузском проливе.

14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые страны могут направить военные корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить его безопасность. При этом Трамп сказал, что не верит в то, что союзники по НАТО могут помочь США, и пообещал альянсу плохое будущее в случае отказа. Также Трамп заявил, что США запомнят решение союзников.

Газета The Daily Telegraph написала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже отказался отправлять военные корабли на Ближний Восток. Также канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Германия не собирается участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе военными средствами.

Ранее в Европе испугались одного решения США по Ормузскому проливу.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
