В Финляндии не поддержали призыв Трампа

Участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом Финляндии. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен, сообщает Yle.

«Мы действуем в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками, но на данном этапе это [открытие Ормузского пролива] не является нашим главным приоритетом», – сказала Валтонен.

По ее словам, для Финляндии важнее вопрос безопасного судоходства в Балтийском море. Валтонен также подчеркнула, что у Финляндии есть сухопутная границы с Россией протяженностью 1340 км. И, считает министр, Россия все еще является угрозой для Европы.

«Защита Украины в конфликте против России является важнейшей задачей Европы и требует многого от всех нас», – отметила она.

12 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность создания международной коалиции, которая помогла бы сопровождать суда в Ормузском проливе.

14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые страны могут направить военные корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить его безопасность. При этом Трамп сказал, что не верит в то, что союзники по НАТО могут помочь США, и пообещал альянсу плохое будущее в случае отказа. Также Трамп заявил, что США запомнят решение союзников.

Газета The Daily Telegraph написала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже отказался отправлять военные корабли на Ближний Восток. Также канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Германия не собирается участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе военными средствами.



Ранее в Европе испугались одного решения США по Ормузскому проливу.