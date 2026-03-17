Звенигородские спасатели используют новый способ поиска пропавшей девочки

При поисках пропавшей девочки из Звенигорода специалисты применяют необычные методы. Об этом сообщает aif.ru.
По данным издания, с помощью аэролодок на Москве-реке создали искусственную волну. Это помогает поднять на поверхность все, что обладает плавучестью, и разгонять лед, который также препятствует поискам.
«Кроме того, волна сбивает предметы с коряг — после этого эхолот видит их четко, а не сливается с шумом от веток», — сообщается в публикации.
Пока что это не дало результатов, но специалисты планируют продолжать работу.
Девочка, поиски которой до сих пор продолжаются, пропала 7 марта. Вместе с двумя друзьями-школьниками она отправилась на прогулку около Москвы-реки, но вскоре их унесло течением.
Спустя некоторое время мальчиков обнаружили без признаков жизни. Предположительно, дети подошли к кромке льда и упали в воду. Один из них пытался схватиться за льдину еще 50 метров, но все равно не смог спастись.
