Костомаров заявил, что российские паралимпийцы совершили подвиг

Олимпийский чемпион Роман Костомаров встретил в аэропорту российских паралимпийцев, прилетевших с Паралимпиады, которая завершилась в Италии, заявив, что россияне совершили подвиг, передает Sport24.

«Всего лишь шесть замечательных атлетов принесли нашей стране столько медалей. Это подвиг! Вы будете являться большим примером для нашей молодежи», — сказал Костомаров.

В составе российской команды выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.



Ранее Дмитрий Губерниев сравнил российских паралимпийцев с пилигримами.