Глава IIHF Тардиф: не только в Финляндии недовольны рейтингом России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что не только в Финляндии недовольны тем, что Россия поднялась в рейтинге сборных с третьего места на второе, несмотря на отстранение от соревнований, передает РИА Новости.

«Координационный комитет IIHF предложит правило, более адаптированное к ситуации. Не только в Финляндии недовольны», — сказал Тардиф.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что в Швеции настаивают на том, что российских хоккеистов нельзя возвращать на турниры.