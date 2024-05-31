Колыванов рассказал, что может решить исход финала Лиги чемпионов

Футбольный тренер Игорь Колыванов заявил, что в финале Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» все может решить одна ошибка, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не думаю, что мадридцы будут играть с явным преимуществом. Какая-нибудь глупая ошибка может привести к трагедии. Поэтому все серьезно настраиваются, нужна полнейшая концентрация», — сказал Колыванов.

Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск. Этот поединок станет последним для немецкого полузащитника Тони Крооса в футболке «сливочных».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее был назван основной вратарь «Реала» на финал Лиги чемпионов.